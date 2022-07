«Billig» : Lena Meyer-Landrut erntet heftige Kritik wegen Bikinfoto

«Gefährlich für Kinder»

Zahlreiche Follower finden sie zwar «heiß» und «sexy». Doch von manchen Usern hagelt es auch Kritik. Sie hätte es doch gar nicht «nötig», sich so freizügig zu zeigen, meinen einige Nutzer. «Bikinifotos scheinen ja in zu sein. Aber warum macht man das? Überzeug die Leute doch mit deiner Musik. Dass Du einen tollen Körper hast, sieht man auch mit Klamotten. Überhaupt nicht meins», schreibt ein genervter Follower.

Ein anderer User schreibt: «Im Bikini, aufm Bordstein und das Höschen so hoch ziehen... sorry, aber ich finde das sieht billig aus». In einem weiteren Kommentar behauptet ein Hater sogar, Lenas Posting sei für Kinder «gefährlich»: «Nicht gut. Besonders für die Kinder, mega gefährlich. Was denkt ein junges Mädchen, dass ständig solche Bilder sieht?»