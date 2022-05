«Niemand ist immer glücklich»: Lena Meyer-Landrut meldet sich aus dem Krankenbett

Auf dem Foto zeigt sich die junge Mutter mit mehreren Kissen und einem erschöpft wirkenden Gesichtsausdruck: «Also, ich bin nun seit einigen Tagen krank», beginnt sie den Beitrag. Und fährt fort: «Ich dachte, ich poste das mal. Nicht um Mitleid zu bekommen, sondern um zu erinnern – alles ist normal. Gute Tage, schlechte Tage und auch richtig beschissene.» Mit dem Post möchte sich die «Satellite»-Interpretin für mehr Realität in den sozialen Medien einsetzten.

«Niemand ist dauernd glücklich und zufrieden»

Weiter schreibt sie: «Lasst euch nicht zu sehr von der happy faken Instawelt verunsichern. Es ist nicht immer alles, wie es scheint, und niemand ist dauernd glücklich und zufrieden.» Teure Klamotten und Reisen würden nicht glücklich machen, denn sein Glück könne man nur im Inneren kreieren. Trotz dieser Aussagen gibt die Musikerin aber auch zu: «Ich muss mich übrigens selbst immer wieder daran erinnern.» An was sie erkrankt ist, verriet sie im Post nicht.

Bei ihren Followerinnen und Followern kommt der Beitrag sehr gut an. «Ganz ehrlich, danke dafür!», schrieb etwa eine Userin in den Kommentaren, während ein anderer Fan meinte: «Ich liebe es, dass du so real bist.» Unter dem Post sind viele Gute-Besserungs-Wünsche und Herz-Emojis zu lesen.