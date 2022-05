Einladungen schon verschickt : Lena Meyer-Landrut und Mark Forster wollen Hochzeit in Italien nachfeiern

Im Dezember 2020 gaben sich die deutschen Musikgrößen gemäß diversen Medienberichten standesamtlich das Jawort. Nun will das Paar seine Trauung im großen Rahmen zelebrieren.

Im Sommer soll nun ihre große Hochzeit mit all ihren Liebsten in Italien stattfinden, wie eine Freundin des Paares gegenüber «Bild» verrät.

Wie «Bild» nun exklusiv erfahren haben will, sollen Lena und Mark im Sommer in Italien ihre zweite Hochzeit feiern wollen – und zwar endlich im großen Stil. «Lena liebt Italien, war zum Beispiel Anfang 2020 in Venedig», plaudert eine Freundin des Paares gegenüber der deutschen Zeitung aus. Die Einladungen an Freunde und Familie seien bereits verschickt worden.