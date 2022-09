Auf Instagram: Lena Meyer-Landrut zeigt ihre Verlobungs- und Eheringe

In einem kuscheligen Wollpullover an eine Steinmauer gelehnt und dabei konzentriert in einem Buch lesend – so zeigt sich Lena Meyer Landrut aktuell auf den neuen Kampagnen-Fotos ihrer Modelinie «A lot Less» auf Instagram. Doch auf den Bildern ziehen nicht etwa die Klamotten die Aufmerksamkeit auf sich, sondern vielmehr die linke Hand der Sängerin.