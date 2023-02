Luxemburg: «L’Enfant Roi» hat Personal aufgestockt

«Die Atmosphäre ist ausgezeichnet. Das Team ist zusammengeschweißt und arbeitet gut. Diese Geschichte muss ein Ende haben», sagte Pierre Godard, Gründer der Crèches «L'Enfant Roi» am Mittwoch im Gespräch mit L'essentiel. «Diese Petition kam von einer winzigen Minderheit der Angestellten, drei oder vier. Und von Leuten, die nicht mehr bei uns sind. Unsere Einrichtungen sind voll belegt. Kein Mitarbeiter ist gegangen, keine Eltern haben gekündigt. Das alles ist eine üble Geschichte, über die niemand mehr spricht.»

Ende Januar hatte der Bericht, in dem die Arbeitsbedingungen und der Personalmangel in den Kinderkrippen der Gruppe angeprangert wurden, für Aufregung gesorgt. Am 6. Februar fand ein Treffen mit der Arbeitnehmervertretung statt. Laut Godard habe die Geschäftsleitung die Unterstützung der Eltern und der Mehrheit der anderen Beschäftigten erhalten.