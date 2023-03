Auf Instagram: Leni Klum kassiert öffentlich Kritik von Opa Günther

1 / 8 Mit diesem Post auf Instagram verärgert Leni Klum (18) ihren deutschen Opa. Instagram/leniklum Günther Klum (77) passt es nicht, dass Leni auf Englisch schreibt. Instagram/leniklum Der Vater von Heidi Klum (49) verteidigt seinen Kommentar gegenüber RTL. Es war nur ein Tipp, damit Leni ihre Deutschkenntnisse verbessern könne, meint er. Isa Foltin/Getty Images

Leni Klum ist spätestens seit ihrer Unterwäschewerbung gemeinsam mit ihrer Mama Heidi ein erfolgreiches Model. Ihre 1,7 Millionen Fans auf Instagram begeistert sie regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben. Ihr jüngster Post kommt aber nicht bei allen gut an. Sogar der eigene Opa äußert sich kritisch in den Kommentaren.

Beim Post handelt es sich um Werbung für ein Gesichtsserum einer namhaften Marke. Leni zeigt sich in den Bildern ungeschminkt beim Auftragen der Creme. «Nach einem langen Tag in der Schule, Treffen mit Freunden, dem Erledigen meiner Hausaufgaben und wenn ich Zeit für mich brauche, beende ich meinen Tag, indem ich mich entspanne und mich um meine Haut kümmere», schreibt sie dazu auf Englisch. An sich nichts Außergewöhnliches, Opa Günther Klum stört sich aber an einem Aspekt des Beitrags. «Schön wäre, wenn Du auch in Deutsch posten würdest», kritisiert er in den Kommentaren.

In der Tat wendet sich Leni auf ihrem Instagram ausschließlich auf Englisch an ihre Followerinnen und Follower. Dabei hat sie bei Interviews in der Vergangenheit ihre Deutschkenntnisse bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Mit ihrer Mama sowie Bill und Tom Kaulitz spreche sie immer Deutsch, meinte sie einst.

Gibt es Familienprobleme bei den Klums?

Lenis Fans verteidigen sie gegen ihren Großvater. «Warum sollte sie? Sie lebt in den USA», schreibt eine Userin. «Das könnte der Opa bei gutem Verhältnis der Enkeltochter auch persönlich sagen und nicht hier in aller Öffentlichkeit. Tut sicher nichts für ein entspanntes Familienverhältnis», meint eine weitere. Für einige zeigt Günthers Seitenhieb, dass es innerhalb der Familie Klum nach wie vor kriselt. Der 77-Jährige war nicht an Heidis Hochzeit aufgetaucht und die beiden gehen seit 2021 beruflich getrennte Wege. Dies, nachdem er mit seiner Firma «OneEins Fab» jahrelang für die Verträge der «Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerinnen zuständig war.

