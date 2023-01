Erfolgreich: Leni Klum, Noah Becker, Shania Geiss – so machen Promi-Kids ihr eigenes Vermögen

Leni Klum

Die Tochter von Heidi Klum und Flavio Briatore (72) wagte vor zwei Jahren den ersten Schritt in die Fußstapfen ihrer Mutter. Seither zierte Leni Klum das Cover der deutschen «Vogue», läuft für namhafte Designer und posiert neben der 49-Jährigen in Dessous für eine italienische Unterwäschemarke. Daneben ist die 18-Jährige auch kreativ tätig: Sie launchte mit About You eine eigene Kollektion und kreierte zusammen mit Fila einen eigenen Schuh.