Skin Positivity: Leni Klum zeigt selbstbewusst ihre unreine Haut

1 / 8 Meistens sieht man Leni Klum (19) so: Top gestylt, mit makelloser Haut. Instagram/leniklum Auf Instagram zeigt die Tochter von Heidi Klum (50) jedoch aktuell, dass ihre Haut eben manchmal auch so aussieht: Unrein, mit Akne. . Dass es immer wieder unreine Haut hat, zeigt das Model regelmäßig auf Social Media. Instagram/leniklum

Schaut man sich die Fotos auf Leni Klums Instagram-Account an, beneidet man das Nachwuchsmodel um seine makellose Haut. Der Teint strahlt, ist frei von jeglichen Unreinheiten oder Unebenmäßigkeiten. Doch in einem ehrlichen Story-Post zeigt die Tochter von Heidi Klum (50) mal wieder, dass Social Media mehr Schein als Sein ist – und sie zu sich und ihrem Körper steht.

In seinen Instagram-Storys hat das Model ein Foto von sich veröffentlicht, auf dem es ohne Make-up zu sehen ist. Deutlich zu erkennen: die Rötungen und Hautunreinheiten auf den Wangen und der Stirn. Einen Kommentar fügte sie dem ohnehin vielsagenden Foto mit ihrem ernst dreinblickenden Gesicht nicht hinzu. Dass ihr Skin Positivity allerdings am Herzen liegt, hat die Promi-Tochter bereits in der Vergangenheit klargemacht.

Einst litt Leni Klum unter ihrer unreinen Haut

Im Interview zu ihrem allerersten Magazincover, ohne Mama Heidi, hat Leni gegenüber «Glamour» klargestellt: «Durch meine Akne habe ich mich oft nicht gut gefühlt und ich möchte, dass die Leute verstehen, dass unreine Haut ganz normal ist.» Sie liebe es zwar, Make-up zu tragen und ihre Akne zu überdecken, aber: «Ich will trotzdem ehrlich sein und zeigen, wie meine Haut und mein Körper wirklich aussehen. Ich finde, wir sollten alle auf Instagram mehr Realität zeigen und sehen.» Schon kurz nach ihrem Schritt in die Öffentlichkeit zeigte Leni ungeschönt, wie ihre «Haut an einem schlechten Tag» aussieht. Dazu setzte sie die Hashtags: «kein Make-up», «kein Filter» sowie «na und».



Heidi Klum ist stolz auf ihre Tochter

Ende 2020 feierte Leni Klum ihr Modeldebüt und mischt seither erfolgreich im Modegeschäft mit. Allein auf Instagram interessieren sich inzwischen 1,8 Millionen Followerinnen und Follower für ihr Tun. «Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln», sagte Heidi Klum bei den 36. Nickelodeon Kids’ Choice Awards im März in Los Angeles dem «People»-Magazin. «Und sie studiert nebenbei, sie jongliert schon.» Am College in New York City ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore (73) in den Lehrgang Innenarchitektur immatrikuliert.