Ungewohnt herzlich - Leni und Heidi Klum bekommen eine Liebeserklärung von Flavio Briatore

«Wir sehen uns nicht oft, das heißt aber nicht, dass ich sie weniger liebe», sagte der ehemalige Formel-1-Manager in seinem Interview mit der italienischen Tageszeitung «La Repubblica» über seine Tochter. Der Grund für die distanzierte Beziehung zwischen den beiden liege vor allem in der örtlichen Entfernung. Denn während der Millionär in Italien wohnt, lebt seine Tochter in Los Angeles bei ihrer Mutter, wo sie auch aufgewachsen ist.