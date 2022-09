Alterslimit erhöht: Leonardo DiCaprio ist «hinter Gigi Hadid her» – trotz ihren 27 Jahren

Via Instagram

Nach seiner Trennung von Camila Morrone (25) im Sommer wurden nun Gerüchte laut, dass Leonardo DiCaprio (47) bereits das nächste Model ins Auge gefasst haben soll. Dabei handelt es sich um niemand Geringeres als Gigi Hadid. Das Supermodel und der «Titanic»-Darsteller sollen sich in den letzten Wochen bereits mehrfach getroffen haben.

«Sie lernen sich gerade kennen», offenbarte ein Insider gegenüber dem « People »-Magazin. Doch daten würden sich die beiden noch nicht. Leo sei aber definitiv an Gigi interessiert und hinter ihr her, wie eine weitere Quelle verriet. Eine dritte, nicht näher genannte Person fügte hinzu, dass man sie gemeinsam mit einer Gruppe von Leuten gesehen habe. «Seit der Trennung sind erst ein paar Wochen vergangen. Seitdem verbringt Leo Zeit mit Freunden und Familie», erzählte sie.

Keine Freundin älter als 25

Was zwischen den beiden wirklich läuft, ist nicht klar. Ein Statement gibt es nicht. Gegenüber «US Weekly» machte allerdings ein Insider deutlich, dass das Interesse nicht auf Gegenseitigkeit beruhe. Gigi habe demnach kein Interesse an ihm: «Sie sind Freunde, aber Gigi möchte mit ihm zurzeit keine romantische Beziehung eingehen.»