WM 2022 : Les Bleus kämpfen England nieder und ziehen ins Halbfinale

Der amtierende Weltmeister aus Frankreich setzt sich im Viertelfinale gegen England mit 2:1 durch und zieht ins Halbfinale, wo er am Mittwoch auf das Team aus Marokko trifft, das sich am frühen Abend überraschend gegen Portugal durchsetzte.

Titelverteidiger Frankreich ist bei der Fußball-WM in Katar ins Halbfinale eingezogen. Der zweimalige Weltmeister setzte sich am Samstag in Al-Chaur mit 2:1 (1:0) gegen England durch und spielt am Mittwoch gegen Marokko um die Endspielteilnahme. Aurélien Tchouaméni (17. Minute) und Olivier Giroud (78.) trafen im Al-Bait Stadion für die Équipe Tricolore von Trainer Didier Deschamps. Englands Kapitän Harry Kane konnte nur zwischenzeitlich per Elfmeter ausgleichen (54.), einen weiteren Strafstoß verschoss er (84.).