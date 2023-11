Les Rotondes: Game On lädt Spiele-Liebhaber zum kostenlosen Testen ein

An diesem Wochenende findet in Les Rotondes wieder das Spiele-Event «Game On» statt. Für Jean-Claude Pellin von der Spillfabrik, einem der Organisatoren der Veranstaltung, besteht die Herausforderung darin, «das Spiel zu finden, das der Person, die mir gegenübersitzt, gefällt. Manchmal höre ich von Leuten ‹Ich spiele nicht gerne›, aber das glaube ich ihnen nicht. Man muss nur das richtige Spiel finden». Das zumindest sollte beim «Game On» kein Problem sein, denn die Auswahl an Gesellschaftsspielen, Spielen aus Holz und Videospielen, die die Besucher ausprobieren können, ist groß.

Der Samstagnachmittag und der Sonntag sind für Familienspiele reserviert. Am Samstagabend hingegen kommen all jene zum Zug, die sich in Wettkämpfen mit anderen messen wollen, denn dann stehen diverse Turniere und das Pub Quiz auf dem Programm. Vor Ort können die Besucher neue und gebrauchte Spiele erwerben, und sie haben Gelegenheit, Spiele-Designer wie Jean-Claude Pellin zu treffen. Der Luxemburger hat mittlerweile rund zwanzig Spiele auf dem Markt, darunter «Nine Tiles», das in rund zwanzig Ländern vertrieben wird. «Es ist schön zu wissen, dass so viele Menschen mein Spiel spielen», erklärt er und lächelt.