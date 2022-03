Strassener Wellnessbad : «Les Thermes» feiern zehnjähriges Jubiläum

STRASSEN – Seit bereits zehn Jahren erhebt sich das imposante Bade- und Wellnesszentrum «Les Thermes» über Strassen. Zeit für eine Bilanz.

In diesem schwierigen Umfeld haben sich «Les Thermes» etabliert und bedienen sowohl die Wasserratten mit insgesamt 1000 Quadratmetern Wasserfläche, als auch die nach Entspannung dürstenden Großstädter mit einem großen Sauna-Bereich. «Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Zahlen so stabil sind.», erklärt Jutta Kleiber und weist darauf hin, dass das Wellnesszentrum seit seiner Eröffnung am 2. Februar 2009 durchgängig gut besucht sei. Auch nach zehn Jahren habe man an Zuspruch nicht verloren. «Das zeigt uns, dass das Produkt gut funktioniert. Viele Kunden stehen für viel Akzeptanz.»