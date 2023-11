Panik an Bord: «L’essentiel»-Leser berichten von ihren Horror-Flügen

Am 7. November, kurz vor 13 Uhr, verlor der Pilot eines Passagierflugzeugs bei einer chaotischen Landung auf Lanzarote auf den Kanarischen Inseln die Kontrolle über sein Flugzeug. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Maschine unkontrolliert über die Landebahn hüpft. Nahezu jeder kann sich nach diesen Sätzen wohl die Panik an Bord unter den Passagieren vorstellen.

Flug durch Sturm auf Mallorca-Reise

«Zehn Minuten nach dem Start verlor das Flugzeug an Höhe, woraufhin wir alle zu weit unten schwebten», erzählt Blanca. Natürlich haben daraufhin an Bord «alle geschrien und viele haben angefangen zu weinen, manche gar zu beten.» Die Turbulenzen dauerten zum Schrecken der Passagiere den Großteil des Fluges an und Service habe es auch nicht gegeben, da selbst die Besatzungsmitglieder angeschnallt bleiben mussten. «Ich glaube, im hinteren Teil des Flugzeugs war es am schlimmsten, mir persönlich ist meine Brille drei Sitze nach hinten geflogen», so Blanca.