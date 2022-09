Mit einem Anteil von fast 50 Prozent ausländischer Mitbürger ist Luxemburg so multikulturell wie kaum ein anderes Land der Welt. Nur an wenigen Orten treffen Menschen so vieler verschiedener Muttersprachen zusammen, leben miteinander, arbeiten miteinander. Und alle wollen wissen, was in ihrer Wahlheimat passiert. Seit 2007 informiert L'essentiel tagtäglich auf Französisch, seit 2010 auch auf Deutsch – und erreicht damit bereits die große Mehrheit der Menschen im Großherzogtum. Alle anderen können die L'essentiel-Nachrichten ab sofort in unseren Apps auf Englisch lesen.