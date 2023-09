Whatsapp-Channels: L'essentiel mit neuem Kanal

Per Smartphone-Klick auf die Links L’essentiel DE und L’essentiel FR öffnen sich die Kanäle direkt in WhatsApp. Dort kannst Du sie dann mit einem weiteren Klick abonnieren.

Zunächst in acht Ländern getestet, hat WhatsApp vor wenigen Tagen damit begonnen, sein neuestes Feature in Luxemburg und 149 weiteren Ländern auszurollen: abonnierbare Kanäle. Jetzt kannst Du Updates von Unternehmen, Vereinen und Promis, die Dich interessieren oder inspirieren, direkt in Deinem Lieblingsmessenger abonnieren. Den Kanälen von großen Marken wie dem FC Barcelona, der New York Times oder Netflix folgen bereits Millionen Userinnen und User.