Rassismus: «Lëtz Rise Up» fordert Abriss eines kolonialen Denkmals in Niederkerschen

Das Denkmal befindet sich in der Rue de l’Église in Niederkerschen.

«Lëtz Rise Up» hat eine Petition ins Leben gerufen, damit das Denkmal zu Ehren von Nicolas Cito in Niederkerschen abgerissen wird. Doch wer ist Nicolas Cito überhaupt? Der Luxemburger wurde 1866 geboren und starb im Jahr 1949. Er gehört zu den größten Bauingenieuren Luxemburgs. Ihm sind zahlreiche Eisenbahnstrecken zu verdanken – weltweit. Er leitete unter anderem die Bauarbeiten der ersten Bahnstrecke Matadi-Léopoldville (die heutige Hauptstadt Kinshasa).

Insgesamt 124 Jahre später und 8700 Kilometer von Kinshasa entfernt wird ihm nun vorgeworfen, für den Tod von mehr als 5000 kolonialen Zwangsarbeitern verantwortlich zu sein. «Er hat Blut an den Händen»: Damit begründet die antirassistische Vereinigung ihre Forderung, das Denkmal in Niederkerschen abbauen zu lassen.

Solche Forderungen sind nicht neu. Ähnliche Debatten gibt es bereits seit mehreren Jahren in unterschiedlichen Ländern – unter anderem in den USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich. Die Diskussion führte oftmals zu hitzigen Auseinandersetzungen, insbesondere nach der Welle antirassistischer Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd im Sommer 2020.

Zu diesem Zeitpunkt war auch Luxemburg gefordert, sich mit der Rassismusfrage auseinanderzusetzen. Daraufhin ist in der Gemeinde Wahl eine Straße umbenannt worden. «Der Gemeinderat hat damals die ehemalige Rue Nicolas Grang zu ‹Um Schéckelt› umbenannt. Grang war der erste Luxemburger, der 1883 im Kongo umkam – ein blutrünstiger ehemaliger Militär», erklärt Aktivistin Sandrine Gashonga. Den öffentlichen Raum «entkolonisieren» zu wollen, bedeute «Straßennamen zu haben, in denen sich jeder wohlfühlen kann», so die Begründung der Koordinatorin von «Lëtz Rise Up».