Blockaden an 30 Orten: «Letzte Generation» will ganz Berlin lahmlegen

Klimaaktivisten der Gruppe «Letzte Generation» haben am Montagmorgen in Berlin mit Blockaden an mehr als 30 Stellen den Verkehr behindert. Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte, bislang gebe es Protestaktionen an 33 Orten, unter anderem auf der Stadtautobahn 100, wo sich Aktivisten auf der Straße festklebten.