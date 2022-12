Betrugsvorwürfe : Letzte Urteile gegen Suu Kyi – Insgesamt 33 Jahre Haft in 19 Verfahren

Ein von der Militärjunta kontrolliertes Gericht in Myanmar hat die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi wegen mehrerer Korruptionsvorwürfe schuldig gesprochen und zu weiteren sieben Jahren Haft verurteilt. Es handele sich um die letzten Urteile in insgesamt 19 Verfahren, die gegen die 77-Jährige eingeleitet worden waren, teilte eine mit dem Prozess vertraute Person am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Insgesamt wurde die Friedensnobelpreisträgerin damit wegen verschiedener angeblicher Vergehen – darunter Anstiftung zum Aufruhr – zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihre Anwälte wollen Berufung einlegen.