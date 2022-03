Kanzlerkandidat Olaf Scholz von der SPD hat in den Augen der Triell-Zuschauer die Nase vorne. Zum zweiten Mal schneidet er in Umfragen als Bester ab, am Sonntag gaben 42 Prozent der Befragten an, dass Scholz die 90-minütige Diskussion gewonnen habe.