Manchester United : «Leute wollten mich hier nicht» – Ronaldo holt zum Rundumschlag aus

Cristiano Ronaldo und Manchester United – das wird wohl nichts mehr. Der 37-Jährige hat in einem Interview über Trainer und Mitarbeiter hergezogen, Coach und Spieler sind enttäuscht.

The Sun

Er fühle sich verraten, vom Trainer und von einigen Mitarbeitern, so der 37-Jährige.

Superstar Cristiano Ronaldo hat sich mit brisanten Aussagen womöglich endgültig beim englischen Rekordmeister Manchester United ins Abseits gestellt. In einem Interview sagte der 37-jährige Portugiese, er fühle sich «verraten». Der Torjäger bezog dies auf den niederländischen Trainer Erik ten Hag (52) und «zwei, drei andere Leute rings um den Club». Das vorab veröffentlichte Interview des Senders TalkTV wird in zwei Teilen an diesem Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt.