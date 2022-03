Bundesliga : Leverkusen beendet Krise mit 2:0-Sieg in Wolfsburg

Nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Sieg und dem Aus in der Europa League erlöste Paulinho die Werksself mit zwei späten Treffern.

Bayer Leverkusen hat seine Ergebniskrise beendet. Die Werkself gewann am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit 2:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg. Nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Sieg und dem Aus in der Europa League erlöste Paulinho die Gäste mit seinen späten Treffern (86. Minute/90.+2).