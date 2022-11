WM 2022 : Lewandowski patzt vom Punkt – Mexiko jubelt über 0:0

Polen ist auch wegen eines verschossenen Elfmeters von Stürmerstar Robert Lewandowski nur mit einem Unentschieden in die Fußball-WM in Katar gestartet. Das Team von Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz trennte sich am Dienstagabend im Stadion 974 in Doha torlos von Mexiko. Torwart-Routinier Guillermo Ochoa parierte in der 58. Minute einen Foulelfmeter von Lewandowski. Der 34-Jährige blieb auch in seinem vierten Spiel bei einer WM ohne Treffer. Insgesamt tat sich das Team in der Offensive schwer.