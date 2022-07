«Sportbuzzer» : Lewandowski fehlt bei Bayern-Teampräsentation

Der Abschied des wechselwilligen Robert Lewandowski vom FC Bayern rückt angeblich näher. Der vom FC Barcelona umworbene Weltfußballer soll dem «Sportbuzzer» zufolge nicht bei der Teampräsentation der Münchner am Samstag in der Allianz Arena dabei sein und auch nicht am Montag mit der Mannschaft die Reise in die USA antreten. Als Grund nannte das Internetportal ein Angebot der Katalanen, das dem deutschen Fußball-Rekordmeister angeblich akzeptabel erscheine.