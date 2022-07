Wechsel zum FC Barcelona : Lewandowski hat unterschrieben – das sind die Vertrags-Details

Ein wochenlanges Transfer-Theater hat nun ein Ende. Der polnische Torjäger hat mehrmals klargemacht, den deutschen Serienmeister in diesem Sommer verlassen und zu den Katalanen wechseln zu wollen. In der Nacht auf Samstag einigten sich dann auch beide Vereine auf eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.