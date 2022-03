Schnellster Hattrick  – Lewandowski schreibt Champions-League-Geschichte

Was war das für ein Gala-Auftritt von Robert Lewandowski im Champions League-Viertelfinal gegen RB Salzburg. Der Weltfußballer war beim 7:1-Sieg an vier der sieben Toren direkt beteiligt. Drei Treffer schoss er selbst und diese auf eine historische Art und Weise.

Denn: Nie zuvor erzielte ein Fußballer in der Champions League einen Hattrick in den ersten 23 Spielminuten. Ebenfalls bewundernswert: Zwischen dem ersten und dritten Tor vergingen nur 10 Minuten und 27 Sekunden. Mit zwölf Toren in acht Spielen ist Lewandowski nun der Top-Torjäger der diesjährigen Champions League. Es war außerdem bereits sein fünfter Hattrick in der Königsklasse. Nur Ronaldo und Messi haben mehr geschafft.