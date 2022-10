FC Barcelona : Lewandowski trotz Champions-League-Pleite glücklich bei Barça

Fußball-Stürmer Robert Lewandowski hat seinen Wechsel im Sommer vom FC Bayern München zum FC Barcelona trotz der Pleite in der diesjährigen Champions League nicht bereut.

Zu Beginn der Saison ist Fußballer Lewandowski vom FC Bayern München zum FC Barcelona gewechselt. Die Katalanen spielen zurzeit jedoch alles andere als eine erfolgreiche Sainson. Nun äußert sich der Pole zu seinem Wechsel. Mit 34 Jahren habe er in Katalonien «ganz neue Emotionen erlebt», sagte der Pole im Interview der spanischen Zeitung «La Vanguardia». «Sobald ich einen Fuß in das Stadion gesetzt habe, habe ich etwas Magisches gespürt.» «Es war, als ob die ganze Geschichte um das Camp Nou in der Luft schwebte», erklärte er.