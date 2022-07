Nach Wechselwunsch : Lewandowski und seine Frau erhalten Todesdrohungen

Der polnische Superstar Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen. Nach seinem Urlaub ist er allein nach München zurückgekehrt. Offenbar sind Drohungen gegen seine Familie der Grund dafür.

Robert Lewandowski ließ sich bei seiner Rückkehr zu Bayern München im dunkelgrünen Bentley zum Medizincheck chauffieren. Nach seinem mehrwöchigen Urlaub absolvierte der Weltfußballer am Dienstag die obligatorischen Tests, ehe er eine gute Stunde später wieder als Beifahrer davondüste.

Nach dem professionell erledigten Standardprogramm wird der Superstürmer trotz seiner großen Wechselwünsche zum FC Barcelona am Mittwoch wieder auf dem Münchner Trainingsplatz erwartet. Das gilt ebenso für Manuel Neuer, Leroy Sané & Co., die sich vier Tage vor der Teampräsentation in der Allianz-Arena wie Lewandowski ebenfalls untersuchen ließen.