Erst Wunsch, jetzt Forderung : Lewandowskis «Geschichte beim FC Bayern ist vorbei»

Robert Lewandowski erhöht den Druck auf die Bayern. Ein erster FCB-Spieler verkündet am Montag seinen Abschied. Im Wettbuhlen um Liverpool-Star Mané sollen sich die Bayern hingegen in der Pole Position befinden.

Lewandowski will weg von den Bayern.

Weltfußballer Robert Lewandowski will weg vom FC Bayern München – sofort. Auf das «Basta» von Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn, der zuletzt auf die Einhaltung von Lewandowskis Vertrag bis Sommer 2023 gepocht hatte, antwortete der Pole nun mit seiner eigenen Basta-Version. «Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Mir ist klar, dass der Transfer die beste Lösung für beide Seiten ist», sagte der Torjäger am Montag in Warschau.