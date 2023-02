Während Konzert: Lewis Capaldi kämpft mit Tourette – seine Fans singen für ihn weiter

An einem Auftritt in Frankfurt kam Lewis Capaldi aufgrund seiner Tics ins Stocken. Seine Fans zeigten sich solidarisch und sangen seinen Hit «Someone You Loved» zu Ende.

Lewis Capaldi überkam am Konzert in Frankfurt eine Tourette-Attacke. Tiktok/katharina.shry

Vergangenen September machte Lewis Capaldi (26) publik, dass er am Tourettesyndrom leidet. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung der Nervenmotorik, die eine Kombination von vokalen und unterschiedlichen motorischen Zuckungen – sogenannte Tics – auslöst. «Ich will darüber reden, weil ich nicht will, dass die Leute denken, ich nehme Kokain oder so», erklärte er den Schritt an die Öffentlichkeit gegenüber der britischen Zeitung «The Sun».

An einem Konzert in Frankfurt kämpfte der Sänger nun plötzlich mit einer Tourette-Attacke. Ein Fan hat den Moment in einem Tiktok festgehalten. Im viralen Clip sieht man, wie Capaldi sich vom Mikrofon wegdrehen muss und sein Kopf und seine Schulter unkontrolliert zucken. Jedoch kann der Schotte auf die Unterstützung seiner Fans zählen. Sie springen kurzerhand ein und singen den Hit «Someone You Loved» an seiner Stelle zu Ende. Die Tics hielten nur kurz an, sodass Lewis seine Performance nach dem kurzen Aussetzer weiterführen konnte.

Leute auf Tiktok sind besorgt

Unter dem Tiktok-Video richten die Fans weitere unterstützende Worte an den Musiker. «Lewis verdient die Welt», schreibt Dallas. «Ich wünsche ihm alles Gute, er ist so ein zuckersüßer Mensch», meint ein anderer Fan. Andere machen sich Sorgen um ihren Lieblingsmusiker: «Es ist traurig, dass es schlimmer zu werden scheint. Ich hoffe, es wird nicht durch zu viel Stress ausgelöst», so eine Nutzerin.

Bei Capaldi zeigt sich das Tourette vor allem im Schulterbereich. «Sie zuckt, wenn ich aufgeregt, glücklich, nervös oder gestresst bin», erklärte er einst seine Symptome. Manchmal habe er während Monaten keine Beschwerden, in anderen Situationen wiederum seien sie ausgeprägt, schmerzhaft und unangenehm. Um seine Zuckungen zu unterbinden, habe sich der Musiker in der Vergangenheit Botox in die Schulter injizieren lassen und somit die Muskeln betäubt. Unterdessen wolle er sich aber mehr mit dem Tourettesyndrom auseinandersetzen, weshalb er sich immer wieder neue Methoden sucht, mit denen er langfristig mit seiner Krankheit umgehen kann.