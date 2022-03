Hamilton-Larbalestier? : Lewis Hamilton will Namen seiner Mutter ehren

Lewis Hamilton (37) könnte schon bald mit einem anderen Namen in der Formel 1 starten. So arbeitet er eigenen Angaben zufolge an einer Namensänderung. Der Brite will seine Mutter ehren.

1 / 4 Lewis Hamilton knuddelt seine Mama Carmen Larbalestier. imago/LAT Photographic Die beiden haben eine innige Beziehung. imago/LAT Photographic So war sie an Hamiltons Seite, als dieser von Prinz Charles zum Ritter geschlagen wurde. imago images/i Images

Lewis Hamilton würde als Zeichen der Wertschätzung künftig gerne auch den Nachnamen seiner leiblichen Mutter Carmen Larbalestier führen. «Niemand von euch weiss vielleicht, dass meine Mutter Larbalestier heißt, und ich bin gerade dabei, das in meinen Namen aufzunehmen», verriet der siebenmalige Formel-1-Weltmeister am Montag bei einem Sponsorentermin auf der Expo 2020 in Dubai.

Der Mercedes-Pilot verstehe «die Idee nicht ganz, dass die Frau ihren Namen verliert, wenn sie heiratet. Und bei meiner Mutter möchte ich wirklich, dass ihr Name zusammen mit dem Namen Hamilton weitergeführt wird.» Lewis Hamilton ist der leibliche Sohn von Carmen Larbalestier und Anthony Hamilton. Das Paar ließ sich wenige Jahre nach der Geburt des Sohnes scheiden. Hamiltons Mutter heiratete später Raymond Lockhart. Hamilton und seine Mutter pflegen eine innige Beziehung. So war sie an Hamiltons Seite, als dieser von Prinz Charles zum Ritter geschlagen wurde.

Am Sonntag steht der erste GP an

Namensänderungen in England sind vergleichsweise einfach, da sie nicht besonderen öffentlich-rechtlichen Beschränkungen unterstehen. Hamilton kann sich sogar online um das Verfahren kümmern, er müsste für eine entsprechende offizielle Urkunde 42,44 Britische Pfund zahlen.

Der 37-Jährige will sich demnächst darum kümmern. «Hoffentlich bald, ich weiß nicht, ob es dieses Wochenende sein wird, aber wir arbeiten daran», sagte Hamilton lachend. Am Sonntag steht in Bahrain der erste Grand Prix des Jahres an.