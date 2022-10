In Beverly Hills: Lewis Hamilton verliebt? Formel-1-Star mit neuer Frau gesichtet

In den vergangenen Jahren wurden dem 37-Jährigen diverse Romanzen nachgesagt.

In Beverly Hills wurde Lewis Hamilton an der Seite einer neuen Frau gesichtet.

Pech im Job, Glück in der Liebe? Dies könnte aktuell auf Lewis Hamilton zutreffen. Die bisherige Formel-1-Saison läuft nicht ganz nach dem Geschmack des siebenmaligen Weltmeisters, fuhr er in den letzten 18 Rennen kein einziges Mal zum Sieg. Dafür dürfte es in seinem Privatleben wieder Grund zur Freude geben.