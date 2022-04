Wirbel um Chelsea-Übernahme : «Lewis ist doch Arsenal-Fan?» – Verstappen spottet über Rivalen Hamilton

Max Verstappen zeigt wenig Verständnis dafür, dass Lewis Hamilton den FC Chelsea kaufen will. Dies, weil der Brite eigentlich bekennender Fan von Chelsea-Rivalen Arsenal ist.

Hamilton selber soll sich zusammen mit Serena Williams an einem Angebot für Chelsea beteiligen.

Max Verstappen kann nicht verstehen, dass Lewis Hamilton den FC Chelsea kaufen will.

Die Meldung, wonach der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton zusammen mit Tennis-Ikone Serena Williams ins Rennen um den FC Chelsea eingestiegen ist, lässt auch Hamiltons Erzrivalen Max Verstappen nicht kalt. «Lewis ist doch Arsenal-Fan, das geht so nicht!», zündete der Niederländer in Richtung seines Kontrahenten.

«Ich bin ein PSV-Fan und würde niemals Ajax kaufen. Außerdem würde ich der Hauptbesitzer sein und alle Entscheidungen alleine treffen wollen, nicht nur einen kleinen Anteil besitzen», erklärte Verstappen auf das Kaufinteresse von Hamilton an Arsenals Stadtrivalen Chelsea.

Hamilton-Sprecher bestätigte Angebot

Der Engländer posierte in der Vergangenheit des Öfteren im Arsenal-Trikot und ließ sich auch zusammen mit den Stars der Gunners ablichten. Mittlerweile bestätigte ein Sprecher von ihm das Interesse, sich mit 12 Millionen Euro an einem bereits bestehenden Angebot an Chelsea beteiligen zu wollen.