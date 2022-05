Luxemburg : Lex Delles kandidiert für den DP-Vorsitz

LUXEMBURG – Der derzeitige Tourismusminister hat am Mittwoch angekündigt, für den Vorsitz der Demokratesch Partei zu kandidieren.

In einem Facebook-Post hat Lex Delles am heutigen Mittwoch öffentlich gemacht, dass er sich als zukünftiger Präsident der DP zur Wahl stellen will.