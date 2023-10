LGBTIQ+So stehen Luxemburgs Parteien zu queerer Politik

Luxemburgs Parteien priorisieren Themen der LGBTQIQ+ Community im aktuellen Wahlkampf nicht – oder zumindest nicht besonders. Zu diesem Schluss kommt die nationale Interessenvertretung Rosa Lëtzebuerg ASBL in einer Pressemitteilung. Hierbei wurden die Wahlprogramme und Einstellungen aller acht in sämtlichen Wahlkreisen antretenden Parteien überprüft. Zuvor hatte der Verein einen Forderungskatalog an die Parteien herausgegeben, mit der Bitte, möglichst viele Thesen in das jeweilige Wahlprogramm zu integrieren.