«The Witcher» : Liam Hemsworth wird Henry Cavill ersetzen

Der Schauspieler Liam Hemsworth wird die Rolle übernehmen, die der Brite in der Netflix-Serie innehatte. Die Fans des Dramas sind enttäuscht.

Liam Hemsworth (l.) freut sich darauf, die Rolle, die Henry Cavill in der Serie «The Witcher» spielte, zu übernehmen.

Es war eine Nachricht, die die Fans von «The Witcher» in Aufruhr versetzte. Henry Cavill, der in den ersten drei Staffeln der Serie Geralt von Riva verkörperte, tritt zurück, wie Netflix bekannt gegeben hat. Liam Hemsworth wird seine Rolle in der vierten Staffel übernehmen.