Libyen: Flutwelle könnte 20.000 Menschen in den Tod gerissen haben

Nach den katastrophalen Überschwemmungen in Libyen befürchtet der Bürgermeister der schwer betroffenen Hafenstadt Darna allein dort bis zu 20.000 Todesopfer. «Wir erwarten eine sehr hohe Zahl von Opfern. Ausgehend von den zerstörten Bezirken in der Stadt Darna können es 18.000 bis 20.000 Tote sein», sagte Bürgermeister Abdel-Moneim al-Gheithy dem arabischen Fernsehsender Al Arabia.



Der Sturm hatte am Sonntag das nordafrikanische Land erfasst. Nahe Darna brachen zwei Dämme, ganze Viertel der 100.000 Einwohner zählenden Stadt wurden ins Meer gespült. Ganze Straßenzüge sind in meterhohem Schlamm versunken.