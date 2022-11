USA: «Liebe sogar Hitler» – Kanye West fällt seit Jahren durch Antisemitismus auf

1 / 4 Die Skandale um Kanye West scheinen kein Ende zu haben. AFP Wie ein Ex-Mitarbeiter von West nun bekanntmacht, habe dieser ihm eine Abfindung gezahlt. IMAGO/MediaPunch Kanye West hat laut dem Mitarbeiter Hitler und die Nationalsozialisten wiederholt gelobt. So habe der Rapper etwa gesagt, dass er sogar Hitler liebe. REUTERS

Die Skandale um Kanye West scheinen kein Ende zu haben. Nachdem ein ehemaliger leitender Angestellter des Rappers bekanntgemacht hatte, dass West das 2018 erschienene Album «Ye» (so nennt sich der Rapper selbst) ursprünglich «Hitler» taufen wollte, ist jetzt bereits der nächste Vorfall im Zusammenhang mit Antisemitismus ans Tageslicht gekommen.

West soll Nazis bewundert haben

So habe Kanye West einem ehemaligen Mitarbeiter eine Abfindung in unbekannter Höhe ausgezahlt. Dieser soll laut eigener Aussage wiederholt Zeuge von Vorfällen geworden sein, bei denen West die Nationalsozialisten und deren Anführer Adolf Hitler gelobt habe. Dies berichtet der Fernsehsender NBC News. Während der 45-jährige Rapper die Vorwürfe von sich weist, deuten Schilderungen anderer Personen, mit denen West in der Vergangenheit zusammengearbeitet hatte, darauf hin, dass «Ye» offenbar schon länger große Bewunderung für den Mann und die Partei, die für den Holocaust verantwortlich waren, hegt.

Der jüdische Künstler Ryder Ripps arbeitete von 2014 bis 2018 mit Kanye West zusammen. In dieser Zeit sei es mehrmals zu antisemitischen Äußerungen von West gekommen. «Er hat mir allen möglichen Unsinn erzählt, zum Beispiel, dass die Nazis Propaganda-Meister waren oder dass es eine globale jüdische Verschwörung gibt», so der Künstler. West wird auch von der «Black Lives Matter»-Bewegung scharf kritisiert, nachdem er sich an der Pariser Fashion Week mit einem «White Lives Matter»-Shirt gezeigt hatte. Daraufhin entschuldigte sich West – und verglich sich in der Nachricht sogleich mit George Floyd. Dieser verstarb 2020, nachdem ein Polizist ihm bei seiner Verhaftung minutenlang die Luft abgedrückt hatte.

«Hitler hatte auch gute Qualitäten»

Ein weiterer Ex-Mitarbeiter, der drei Jahre lang mit dem Musiker zusammengearbeitet hatte, schildert Ähnliches. So habe West teilweise in Diskussionen plötzlich Hitler und die Nationalsozialisten gelobt. «Ich glaube, er wollte vor allem die Reaktionen der Leute sehen. Er sagte dann beispielsweise ‹Ich liebe sogar Hitler› und pausierte dann, um zu sehen, wie die Leute reagieren», so der Angestellte. In einem Meeting zu einem Fashion-Projekt habe Kanye West Hitler zudem in Schutz genommen. So habe der Faschist auch «einige gute Qualitäten» gehabt und sei «nicht grundlegend schlecht» gewesen.