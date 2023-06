Xavier Bettel : «Lieber keine Einigung als eine schlechte» im EU-Asylstreit

Der EU-Gipfel in Brüssel droht ohne Konsens zur künftigen Asylpolitik zu enden. Am Freitagvormittag zeichnete sich nach der Blockade von Polen und Ungarn keine Einigung der 27 Staats- und Regierungschefs ab. Das hätte zwar keine Auswirkungen auf den laufenden Prozess für eine europäische Asylreform, weil hierfür der Beschluss der EU-Innenminister vor knapp drei Wochen ausschlaggebend ist. Aber es hätte große Symbolkraft – und könnte andere EU-Vorhaben gefährden. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sprach im staatlichen Radio von einem «Migrationskrieg» im Sitzungssaal.

Luxemburg will im Asylstreit keinen Kompromiss um jeden Preis. «Ich habe lieber keine Schlussfolgerungen als schlechte Schlussfolgerungen», sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) am heutigen Freitagmorgen. Gemeint sind die am Ende eines EU-Gipfels üblichen Abschlusserklärungen mit den gemeinsamen Positionen der EU-Staaten.

Sollten sich die 27 Staats- und Regierungschefs nicht einigen, wäre das ein Eklat

«Wenn hier in den Schlussfolgerungen drinsteht, dass Polen und Ungarn die Möglichkeit haben, die Mehrheitsabstimmung in Frage zu stellen und das auch in Zukunft, das mache ich nicht mit», sagte Bettel. «Wir haben Regeln und wir sollten uns auch an die Regeln halten, sonst brauchen wir auch überhaupt nicht mehr herkommen.»