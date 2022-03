Darum wird gestrippt : Lieber nackt als weg vom Fenster

Manche würden es nie tun, andere lechzen geradezu danach, sich vor Fotografen die Kleider vom Leib zu reißen. Warum nur? Zehn Gründe, warum Promis sich ausziehen.

1. Der Klassiker</h3>

Wenn die Mutter aller Männermagazine, der «Playboy», anklopft, springen Blusenknöpfe auf und rutschen Röcke runter. Nur wenige Stars widerstehen dem Lockruf und insbesondere der teilweise sehr hohen Gage. Obwohl die Nackedeis dies natürlich nie zugeben würden und auf die altbewährte Erklärung zurückgreifen: «Ich finde die Bilder ästhetisch». Aber das sind sie ja auch - zumindest in den meisten Fällen.

<h3>

2. Der Karriere-K(n)ick</h3>

Bleiben Rollenangebote und Aufträge aus, falle die Hüllen. Schon einige versuchten sich mit nackten Tatsachen zurück ins Gespräch zu bringen, oft nur mit mäßigem Erfolg. Doch es geht auch anders: It-Girl Paris Hilton wurde erst durch ihr Sex-Video so richtig populär. Heute ist die Blondine bekannt dafür, berühmt zu sein.

<h3>

3. Für die lieben Tierchen

4. Den Ex-Freund/-Mann ärgern</h3>

Eigentlich schon fast ein Klassiker: Kaum ist der Ex mit einer Jüngeren über alle Berge, verspürt die Verflossene den Drang, sich auszuziehen und herzuzeigen. Es muss eine Genugtuung sein, kurz nach dem Liebes-Aus der ganz Welt zu präsentieren, was der Ex nicht mehr sehen darf. <a href="http://www.lessentiel.lu/de/people/story/21513393" target="_blank">Unterstellt wurde dies auch George Clooneys Ex-Freundin Elisabetta Canalis.</a>

<h3>

5. Auch mit Babybauch noch sexy

6. Ich werbe, also bin ich nackt</h3>

Sex sells - ob Haarspray, Kosmetik, Hundefutter oder Steuerberatungsfirmen. Nackte Tatsachen verkaufen sich besser und gehören bei gewissen Werbedeals einfach dazu. So ließ sich kürzlich <a href="http://www.lessentiel.lu/de/people/story/22506250" target="_blank">Heidi Klum nur mit Bodypainting bedeckt</a> für eine Kosmetikfirma ablichten.

<h3>

7. Je älter, desto nackter

8. Aus Geldnot

9. Meine Muckis sind perfekt

10. Der Pirelli-Kalender