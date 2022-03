Herzschmerz : Liebesbekenntnis im Football-Stadion

Filmreife Aktion in der amerikanischen Football-Meisterschaft. Buffalo-Receiver David Nelson macht einen Touchdown und einer Cheerleaderin ein besonderes Geschenk.

David Nelson verdient seine Brötchen als Receiver bei den Buffalo Bills. Mit diesen war er am Sonntag in der NFL-Meisterschaft bei den Dallas Cowboys zu Gast. Dort übt seine Freundin Kelsi Reich ihren Job als Cheerleaderin aus. Ihr Partner hat sich für dieses Treffen etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Nelson buchte für seinen Verein einen Touchdown. Mit dem Ei in der Hand rannte er praktisch über das ganze Feld zurück und schenkte seiner blondhaarigen Freundin das Spielgerät. «Ich habe mir so etwas vorgenommen, wenn ich mich in ihrer Nähe aufhalte», so der 25-Jährige in der «Huffingtonpost». Kelsi war ob der Geste ihres Freundes zuerst etwas perplex. Nach einer Umarmung genoss sie den Moment jedoch. Einen Heiratsantrag machte Nelson zum Erstaunen der Zuschauer aber nicht.