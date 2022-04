Deutschland : Liebesdrama: Mutter und Tochter verprügeln Polizisten

Wie aus einem Film: Was Polizeibeamte in Deutschland erlebten, als sie bei zwei Frauen anklopften, ähnelte einem Liebesdrama.

Ein Durchsuchungsbefehl in Göppingen führte zu einem «emotionalen Gewaltausbruch».

Als Polizisten eines Morgens in Göppingen, Baden-Württemberg, mit einem Durchsuchungsbefehl an der Tür von Mutter Francesca (58) und Tochter Damari (23) erschienen, hatten die beiden nichts anderes als Hiebe für die Beamten übrig. Und das führte zu einem Prozess.

Hiebe für die Liebe

Erst als ein weiterer Beamter zur Hilfe kam konnte man Mutter Francesca auf dem Boden fixieren und sie beruhigen. Als die Tochter das sah drehte auch sie völlig durch. «Fickt euch!» schrie sie und griff einen weiteren Beamten an. Der stieß sie zur Seite und sie fiel zu Boden. Der Freund war sehr wohl in der Wohnung und versteckte sich. Vor Gericht sagte die Tochter dann: «Mein Freund und ich sind damals erst aufgestanden, er war noch barfuß und hatte nur Schlappen an. Trotzdem wurde er wie ein Schwerverbrecher festgenommen.»