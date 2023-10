Liebeserklärung: Aurora Ramazzotti schreibt Papa Eros herzzerreißenden Brief

Am 5. August trat Eros Ramazzotti in Taormina auf. In der ersten Reihe saß Tochter Aurora, mit der er kurzerhand zwei seiner Songs zum Besten gab.

Diese Emotionen sind für immer! Mit einem herzerwärmenden Brief zu seinem 60. Geburtstag hat Aurora Ramazzotti ihrem Papa Eros gratuliert – in aller Öffentlichkeit. Die an den Sänger gerichteten, sehr persönlichen Zeilen hat Aurora nämlich in der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera geschrieben und veröffentlichen lassen.

«Ich war immer der Meinung, dass dein Name perfekt zu dir passt. Du bist die Liebe», schreibt die 26-Jährige in Anlehnung an den Vornamen ihres Vaters. «Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mich so berühren kann wie du» und «dass ich eine unverbesserliche Romantikerin bin, liegt auch daran, dass du der Soundtrack meines Lebens warst und bist» steht weiter in dem hochemotionalen Brief.