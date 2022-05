«Danke, dass du immer auf meiner Seite bist, in guten wie in schlechten Zeiten» : Liebeserklärung von Xavier Bettel an seinen Gatten Gauthier Destenay

LUXEMBURG – Am 15. Mai 2015, also auf den Tag genau vor sieben Jahren, haben Xavier Bettel und Gauthier Destenay geheiratet. Zum Jahrestag hat der Premier seinem Ehemann einen zärtlichen Tribut in den sozialen Netzwerken gezollt.

Xavier Bettel und Gauthier Destenay haben am 15. Mai 2015 – also vor genau sieben Jahren – geheiratet. Der Premierminister nutzte an diesem Sonntag die Gelegenheit, um seine Liebe zu seinem Ehemann in den sozialen Netzwerken zu bekunden. Auf Facebook schreibt Bettel: «Danke, dass du immer auf meiner Seite bist – in guten wie in schweren Zeiten».

Außerdem betonte der Premier, dass er glücklich sei in einem Land zu leben, in dem er vorm Altar «JA sagen konnte», während es in anderen Teilen der Welt gleichgeschlechtlichen Paaren «nicht einmal erlaubt wäre», Gefühle füreinander zu zeigen.

Am 18. Juni 2014 hat Luxemburg die Ehe und Adoption für gleichgeschlechtliche Paare gesetzlich erlaubt.