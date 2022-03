Merkel trifft Hollande : Liebeshochzeit oder Vernunftehe?

Vor dem Treffen mit Angela Merkel befindet sich François Hollande in einer starken Position. Der Sparkurs der Kanzlerin kommt selbst bei den Deutschen nicht mehr an.

Das Treffen von Hollande mit Merkel wird zu einem Stesstest für die deutsch-französische Freundschaft. AFP

Es geht ruckzuck: Am Dienstag wird François Hollande sein Amt als französischer Präsident antreten, und noch am gleichen Tag reist er weiter nach Berlin. Dort soll der neue Staatschef mit militärischen Ehren empfangen werden. Anschließend ist ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant. Nach einem Abendessen fliegt Hollande spätabends zurück nach Paris. Merkel sei bereit, «eng und vertrauensvoll» mit dem neuen Präsidenten zusammenzuarbeiten, sagte ihr Sprecher Steffen Seibert am Montag.

Eine gute deutsch-französische Beziehung sei für beide Länder wichtig, sagte Angela Merkel am Samstag in einer Videobotschaft. Doch der erste Konflikt ist bereits programmiert. Einer der Hauptstreitpunkte zwischen Berlin und der neuen Regierung in Paris ist der EU-Fiskalpakt. Während CDU-Chefin Merkel auf Einsparungen und Strukturreformen pocht, will der Sozialist Hollande nachverhandeln, um mehr Wachstum zu generieren.

Er kann dies aus einer Position der Stärke tun. Die Wahlen in Frankreich und Griechenland vor einer Woche waren ein deutlicher Rückschlag für die von Deutschland diktierte harte Sparpolitik. Und nun hat die Bundeskanzlerin auch bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine herbe Niederlage erlitten: Ihre CDU hat im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte erzielt.

«Merkel ist geschwächt»

Die französische Presse hat am Montag die Niederlage als positiv für den designierten Präsidenten Hollande gewertet. «Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nun gegenüber Hollande geschwächt», schrieb die Wirtschaftszeitung «Les Echos». Die Wähler hätten ihren Sparkurs, den auch Hollande kritisiere, hart abgestraft. «Angela Merkel wird Hollande am Dienstag nicht mit einem Lächeln empfangen», prophezeite die konservative Zeitung «Le Figaro». Nur eine Woche nach den französischen Wahlen sei dieses Votum ein Alarmsignal. Die Westdeutschen hätten sich gegen den unerbittlichen Europakurs entschieden.

Bereits am Sonntag hatte Hollandes Partei die Bundeskanzlerin scharf kritisiert. Paris poche auf eine Neuverhandlung des Fiskalpaktes, «damit die Wirtschaft über Wachstum wieder in Schwung kommt», sagte der Sprecher der Sozialistischen Partei (PS), Benoît Hamon, dem Sender France 3. Die Sparpolitik, auf die der Fiskalpakt setze, habe im Falle Griechenlands «zum Scheitern geführt» und jetzt breite sich die Krise «in Spanien, in Portugal, in ganz Europa» aus. Deshalb müsse «Schluss sein mit dem Sparen», forderte Hamon.

«Pellkartoffeln mit Quark»

Auch in Deutschland macht sich die Erkenntnis breit, dass es mit Sparen allein nicht getan ist. Die CDU habe in den Wahlkämpfen in Nordrhein-Westfalen und eine Woche zuvor in Schleswig-Holstein alles auf die Stichworte Solidität, Verantwortung, Fiskalpakt abgestellt, schrieb der Innenpolitik-Chef der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» in seinem Kommentar: «Mobilisierend wirkt das (leider) nicht, solange die Zukunft nur nach Pellkartoffeln mit Quark schmeckt.» Sprich: Mit Magerkost allein lassen sich die Deutschen nicht abspeisen.

Die Botschaft scheint in Berlin angekommen zu sein. Am Freitag hatte Aussenminister Guido Westerwelle einen Sechs-Punkte-Plan für mehr EU-Wachstum vorgelegt. Darin spricht sich der FDP-Politiker gegen neue Schulden aus. In einzelnen EU-Fonds stünden noch knapp 80 Milliarden Euro zur Verfügung. «Wir wollen, dass die Europäische Kommission diese Mittel nutzt und gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten jetzt schneller und wirkungsvoller in neues Wachstum durch bessere Wettbewerbsfähigkeit investiert», sagte Westerwelle.

SPD droht mit Ablehnung

Finanzminister Wolfgang Schäuble bezeichnete es in der «Welt am Sonntag» als sinnvoll, europäische Programme stärker zu fokussieren, zum Beispiel zur Förderung der dualen Berufsausbildung zu nutzen. Die Berufschancen junger Leute müssten «wichtiger sein als immer neue Autobahnen». Konjunkturprogramme auf Pump lehne Deutschland weiterhin ab. Grundsätzlich gesprächsbereit zeigte der Finanzminister sich auch, die umstrittenen gemeinsamen Staatsanleihen (Eurobonds) zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen.

Die SPD will nach dem Sieg in Nordrhein-Westfalen ihrerseits den Druck auf Angela Merkel erhöhen. Noch vor dem Treffen der Kanzlerin mit François Hollande wollen Parteichef Sigmar Gabriel, Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und Ex-Finanzminister Peer Steinbrück – die so genannte Führungstroika der Sozialdemokraten – am Dienstagvormittag ihre Forderungen nach einem Wachstumspakt für Europa bekräftigen. Andernfalls droht die SPD mit einem Nein zum Fiskalpakt im Bundestag. Dort ist die Bundeskanzlerin auf die Opposition angewiesen, um die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zu erreichen.