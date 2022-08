Raketen mit hoher Reichweite : Liefern USA trotz Weltkrieg-Warnung Super-Raketen an Ukraine?

Die USA haben bislang davon abgesehen, der Ukraine Raketen mit hoher Reichweite zu liefern. Dies könnte sich in der Zwischenzeit geändert haben.

1 / 4 Das MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) ist ein Boden-Boden-Flugkörper mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern. IMAGO / ZUMA Im Juli sagte der nationale US-Sicherheitsberater Jake Sullivan, dass die Entsendung solcher Raketen Russland weiter provozieren und möglicherweise den dritten Weltkrieg auslösen würde. IMAGO/ZUMA Wire Diese Raketen könnten auch die von Russland annektierte Halbinsel Krim treffen. Im Bild: Die Explosion auf dem Luftwaffenstützpunkt Saki vor rund zwei Wochen. IMAGO/SNA

Das US-Verteidigungsministerium hat weitere Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine im Wert von rund 775 Millionen Dollar angekündigt. Washington wolle der Ukraine einen «kontinuierlichen Nachschub an Munition» ermöglichen, sagte ein hochrangiger Vertreter des Pentagons am Freitag vor Reportern. Kiew habe die bisherigen 19 Waffenlieferungen aus Washington gut eingesetzt, ergänzte der Regierungsvertreter. Derzeit sei auf dem Schlachtfeld «keinerlei Fortschritt» für Russland zu erkennen.

HARM-Raketen zielen auf feindliche Radarstellungen

Die USA könnten jedoch mehr Waffen an die Ukraine liefern, als Washington öffentlich bekannt gibt. Das schreibt das US-Magazin «Politico». So habe ein hochrangiger Vertreter des Pentagons am vergangenen Freitag bei einem Briefing eingeräumt, dass die USA HARM-Raketen an die Ukraine geliefert haben, ohne dies öffentlich bekannt zu geben. «Als wir die erste Lieferung von HARM-Raketen ankündigten, war die Art und Weise, wie wir sie in der Ankündigung charakterisierten, nicht spezifisch. Wir beschrieben, dass wir eine Anti-Radar-Fähigkeit bereitstellen», sagte der Beamte gegenüber «Politico» weiter.

Die AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile) ist eine taktische Luft-Boden-Antistrahlungsrakete, die auf elektronische Übertragungen von Boden-Luft-Radarsystemen abzielt.

Raketen mit 300 Kilometern Reichweite

Zwei Tage später veröffentlichte «Yahoo News» einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass die jüngsten Angriffe auf russische Ziele auf der Krim nicht das Ergebnis von Sondereinsatzkommandos mit Sprengstoff waren, wie die Ukraine behauptet. Stattdessen seien die Explosionen das Ergebnis von Langstreckenraketenangriffen gewesen. Die Ukraine verfüge jedoch offiziell nicht über Raketen mit der Reichweite, um den Luftwaffenstützpunkt Saki auf der Krim anzugreifen.

Eine Möglichkeit wäre laut «Yahoo News», dass die USA heimlich das Army Tactical Missile System (ATACMS) an die Ukraine geschickt haben. Sollte dies der Fall sein, würde dies im Widerspruch zu den öffentlichen Äußerungen der Regierung stehen. Im Juli sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan auf dem Aspen Security Forum, dass die Entsendung diese Raketen Russland weiter provozieren und möglicherweise den dritten Weltkrieg auslösen würde.

Das MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) ist ein Boden-Boden-Flugkörper, der von dem US-Verteidigungsunternehmen Lockheed Martin hergestellt wird. Es hat eine Reichweite von bis zu 300 Kilometer.

Sorge um weitere Eskalation am Unabhängigkeitstag

Kurz vor dem ukrainischen Unabhängigkeitstag haben die USA vor verstärkten russischen Angriffen auf zivile Infrastruktur und Regierungsgebäude in den nächsten Tagen in der Ukraine gewarnt. Die US-Botschaft in Kiew rief alle US-Bürger am Dienstag auf, «die Ukraine umgehend zu verlassen» – unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Landverbindungen. Die Ukraine begeht am Mittwoch ihren Unabhängigkeitstag, zugleich sind es am Mittwoch genau sechs Monate seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine am 24. Februar.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende gewarnt, dass Russland in dieser Woche «etwas besonders Widerwärtiges und Gewalttätiges unternehmen könnte». In der Stadt Kiew wurden alle öffentlichen Zusammenkünfte untersagt, in der zweitgrößten Stadt Charkiw im Nordosten wurde eine Ausgangssperre verhängt.