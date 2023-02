New York : Lieferwagen fährt in Fußgängermenge

Im New Yorker Stadtteil Brooklyn ist Berichten zufolge ein Lieferwagen in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Wie Behörden am Montag mitteilten, stoppte die Polizei an einem Tunnel, der von Brooklyn nach Manhattan führt, einen Lastwagen und nahm dessen Fahrer fest, der versucht habe, zu Fuß zu fliehen. Mehr Details waren zunächst nicht zu bekommen.