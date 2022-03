Alkohol am Steuer : Lieferwagen-Fahrer demoliert Autos in Lintgen

LINTGEN - Nach ausgiebigem Alkoholkonsum setzte sich ein Lieferwagen-Fahrer Mittwochabend noch ans Steuer. Die Bilanz seiner Heimfahrt ist ernüchternd.

Ein alkoholisierter Lieferwagen-Fahrer hat in der Nacht auf Donnerstag eine Spur der Verwüstung durch Lintgen gezogen. Der Mann prallte mit seinem Fahrzeug gegen mehrere stationierte Fahrzeuge, rumpelte über eine Verkehrsinsel und «schluckte» auch noch ein Straßenschild auf seiner abenteuerlichen Ausfahrt. Trotz Schadens fuhr er aber einfach weiter, so als wäre nichts gewesen. Nachdem Anwohner den Rowdy gemeldet hatten, konnte ihn die Polizei gegen 23.20 Uhr in der Rue des Champs aus dem Verkehr ziehen.