Los Angeles : Lieferwagen rammt acht Personen auf Bürgersteig

Vor einem Restaurant in Los Angeles ist ein Kleintransporter in eine Menschen-Gruppe gefahren.

Ein Kleintransporter ist in eine Gruppe von Menschen auf einem Trottoir in Los Angeles gefahren und hat dabei mindestens acht Personen verletzt. Der Mann sei am Sonntag wegen des Verdachts der Fahrerflucht festgenommen worden, teilten die Behörden mit. Nach ersten Erkenntnissen sei er am Nachmittag zunächst über eine rote Ampel gefahren und mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, gab die Polizei bekannt. Der heftige Stoss habe dazu geführt, dass der Minivan von der Straße abkam und auf das Trottoir rollte.