Bei Unfall verletzt : Lieferwagen übersieht Motorradfahrer

ULFLINGEN - In Asselborn im Norden des Landes ist am Donnerstagnachmittag erneut ein Motorradfahrer verunglückt.

Erneut ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer verunglückt: Der Mann krachte gegen 14.20 Uhr in Asselborn bei Ulflingen mit einem Lieferwagen zusammen und erlitt relativ schwere Verletzungen. Der Lieferwagen hatte den Mann auf dem Motorrad übersehen.

Viele Motorradfahrer verunglücken

In den vergangenen Tagen häuften sich die Unfälle mit Motorradfahrern: Am Donnerstagmorgen erwischte in Luxemburg-Stadt ein Auto einen Mopedfahrer.